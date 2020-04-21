В Британии вакцину от COVID-19 начнут испытывать на людях 23 апреля
Вакцину от COVID-19, разрабатываемую в британском Оксфорде, начнут испытывать на людях с 23 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Британии.
По словам главы Минздрава Мэтта Хэнкока, на проведение испытаний специалистам Оксфорда было выделено 20 млн фунтов стерлингов. Он отметил, что применение вакцины начнется «как только это будет возможно».
Хэнкок также добавил, что еще 22,5 млн фунтов стерлингов направлены на испытания вакцин лондонского Imperial College.
По последним данным, в Великобритании число случаев заражения COVID-19 превысило 129 тысяч, из них 17 337 завершились летальным исходом.
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