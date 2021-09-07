Вирусолог: Пандемия может завершиться в любой момент

Вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов заявил, что завершение пандемии коронавируса можно ожидать в любой момент.

По его словам, это может произойти уже сейчас или через год, однако коронавирус никуда не уйдет, также как, например, вирус гриппа.

Шестопалов отметил, что это зависит от разных факторов, в частности, от активности передвижения граждан и уровня вакцинации. По мнению доктора, точную дату завершения пандемии предсказать сложно. Прогнозы по срокам завершения пандемии подобны гаданию на кофейной гуще, сказал он в эфире «Радио 1».

