Песков: Конца и края пандемии пока не видно

Конца и края пандемии коронавируса пока не видно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия в школах до 2024 года

Как отметил представитель Кремля, власти считали, что начавшаяся в 2020 году пандемия завершится «через полгода-год», однако ошиблись в расчетах.

Кроме того, Песков назвал «чисто техническим» решение Роспотребнадзора о продлении действий санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года.

«Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет», — отметил представитель Кремля.

Между тем за последние сутки в стране выявили 36 626 новых случаев COVID-19. Кроме того, был обновлен суточный максимум смертности: в России скончались 1247 пациентов с COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусДмитрий Песков
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