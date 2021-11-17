Песков: Конца и края пандемии пока не видно
Конца и края пандемии коронавируса пока не видно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, власти считали, что начавшаяся в 2020 году пандемия завершится «через полгода-год», однако ошиблись в расчетах.
Кроме того, Песков назвал «чисто техническим» решение Роспотребнадзора о продлении действий санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года.
«Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет», — отметил представитель Кремля.
Между тем за последние сутки в стране выявили 36 626 новых случаев COVID-19. Кроме того, был обновлен суточный максимум смертности: в России скончались 1247 пациентов с COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru