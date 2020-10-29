Вирусолог оценил сроки стабилизации пандемии COVID-19 в России

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи в беседе с НСН отметил, что россиянам нужно привыкать жить в условиях коронавируса.

Минздрав дал прогноз завершения роста заболеваемости COVID-19. По словам главного инфекциониста ведомства профессора Владимира Чуланова, второй подъем может завершиться через три недели. Что касается вероятности третьей волны COVID-19, то, по словам эксперта, человечество впервые вошло в эпидсезон ОРВИ с коронавирусной инфекцией, в связи с этим неизвестно, как себя поведет заболевание.

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Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН заявил, что спады и подъемы заболеваемости будут сопровождать нашу жизнь еще несколько лет.

«Мне кажется, что у нас сейчас стабилизируется ситуация. Около 17 тысяч заболевших мы наблюдаем уже который день. Для того, чтобы говорить, что мы вышли на плато, надо наблюдать некоторое время. Мне кажется, что у нас нет такого роста заболеваемости. Спады и подъемы будут сопровождать нас постоянно. Вирус такой нехороший, он очень заразный, пришел надолго. Нужно привыкать жить в таком режиме. Если вакцинироваться будут многие, то это, конечно, должно повлиять. Но еще не закончилась третья фаза клинических испытаний, появляются данные о повторных заболеваниях. Ситуация достаточно сложная», - сказал Альштейн.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что введение повторного массового карантина в стране на данный момент не требуется. На пресс-конференции НСН он добавил, что ученые неплохо изучили COVID-19 и могут с ним справляться.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаболеваниеВакцинаКоронавирус
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