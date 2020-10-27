Власти Ростова-на-Дону подтвердили гибель больных коронавирусом в больнице №20

В больнице №20 Ростова-на-Дону 11 октября погибли пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ. На пресс-конференции НСН «Ковидный мор в Ростове: Больным не хватило кислорода или Fake News?» это подтвердила замглавы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова.

«Выводы этой ситуации, случившейся 11 октября, будем делать после заключения следственных органов. Если имело место падение давления кислорода в аппаратах ИВЛ – такое случается, то в больнице имелись возможности не допустить эту трагедию. По какой причине медики не использовались имевшимися возможностями, установит следствие. Есть информация, что врачи не смогли запустить рампу. Из-за отсутствия ключей запуска рампы. Однако точную причину смерти пациентов может установить только паталогоанатомическая служба. Призываем не торопить события, дождаться ее результатов. Сейчас больницу №20 проверяет Роспотребнадзор и правоохранительные органы», - сказала Кожухова. Она подчеркнула, что информацией о перебоях с кислородом в администрации Ростова-на-Дону не располагают.

Ранее ростовские СМИ сообщили о смерти 13 пациентов больных коронавирусом в одной из больниц Ростова-на-Дону. Источники издания утверждают, что погибшие были подключены к аппаратам ИВЛ, но скончались из-за недостатка кислорода, потому что на протяжении двух часов в больнице не было баллонов с кислородом. В администрации области информацию о нехватке кислорода в аппаратах ИВЛ в госпитале опровергли и назвали эти сообщения фейком.

