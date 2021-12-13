Вирусолог заподозрил штамм «омикрон» в способности обходить вакцинную защиту
Штамм коронавирусной инфекции «омикрон», возможно, обладает способностью обходить существующую вакцинную защиту. Об этом заявил ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с «Радио 1».
По его словам, согласно опубликованным лабораторным исследованиям, омикрон-штамм может уходить от антител, выработанных как в результате перенесенного заболевания, так и в результате вакцинации.
Скулачев подчеркнул, что даже при инфицировании омикрон-штаммом вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что штамм «омикрон» будет иммунизировать людей, но вряд ли будет защищать организм от других вариантов коронавируса, поэтому следует надеяться только на вакцину.
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