Россиянам назвали достаточный уровень антител для защиты от омикрон-штамма

Для защиты от Южно-Африканского штамма коронавируса уровень антител должен быть не ниже 300 BAU/мл. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Москвой 24».

Иммунолог отметил, что если количество антител ниже и достигает 100 BAU/мл, это говорит о низкой степени защиты от вируса.

Голикова заявила о снижении заболеваемости ковидом в России на 7,3%

Также Крючков подчеркнул, что ревакцинироваться необходимо раз в шесть месяцев. Он объяснил, что со временем иммунитет слабеет и становится уязвимее перед COVID-19.

По прогнозам Крючкова, новый рост заболеваемости омикрон-штаммом ожидается в конце января 2022 года.

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова рассказала, что всплеск заболеваемости коронавирусом произойдёт после новогодних праздников, потому что многие отправятся на отдых за границу.

Пока новый штамм COVID-19 подтвердился у 16 россиян, прилетевших из ЮАР.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:РоссияКоронавирус
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