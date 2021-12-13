Россиянам назвали достаточный уровень антител для защиты от омикрон-штамма

Также Крючков подчеркнул, что ревакцинироваться необходимо раз в шесть месяцев. Он объяснил, что со временем иммунитет слабеет и становится уязвимее перед COVID-19.

По прогнозам Крючкова, новый рост заболеваемости омикрон-штаммом ожидается в конце января 2022 года.

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова рассказала, что всплеск заболеваемости коронавирусом произойдёт после новогодних праздников, потому что многие отправятся на отдых за границу.

Пока новый штамм COVID-19 подтвердился у 16 россиян, прилетевших из ЮАР.

