«Основное заражение происходит от птиц, а домашние животные не являются основными переносчиками. Заражение возможно от домашних животных, если произошло инфицирование кошки или собаки, которая могла контактировать с дикой птицей, с экскрементами зараженной птицы. Но это должно произойти на ферме, где есть зараженные птицы. Чисто теоретически такое заражение возможно, но случаи крайне редкие за последние 25 лет», - отметил он.

При этом вирусолог подчеркнул, что вирусы птичьего гриппа могут мутировать, поэтому «массовую» передачу человеку нельзя исключать.

«При этом вирусы птичьего гриппа могут мутировать, это естественный эволюционный процесс. За этим следят вирусологи по всему миру, включая российских специалистов. На данный момент не предполагается вакцинация от птичьего гриппа у людей. Средняя летальность у человека составляет 50%, это сопоставимо с летальностью при лихорадке Эбола. Это очень серьезное заболевание, его можно считать особо опасно инфекцией. Поэтому если заболевание будет распространяться среди людей, потребуется международный карантин. Если птица заражена на какой-то ферме, происходит истребление всего поголовья фермы. Такие случаи бывали, что уничтожали миллионы птицы. Остановить распространение очень сложно, как и понять, кто инфицирован», - рассказал Викулов.

В связи с этим он призвал власти поставить этот вопрос на особый контроль, но заверил, что в случае распространения вирусологи быстро разработают вакцину.

«Это серьезный вопрос, который требует вовлечения представителей власти. Здесь и вопрос санитарного контроля на границе, чтобы все работало должным образом…Разработки вакцины ведутся уже давно. Никто не даст разрешения на «заражение людей» птичьим гриппом, отрабатывать вакцину можно только в случае распространения заболевания. Мы уже показали, что быстро можем разрабатывать вакцины. Первые вакцины от лихорадки Эболы и от коронавируса были разработаны именно у нас», - добавил собеседник НСН.

Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов удивился «панике» по поводу птичьего гриппа H5N1, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

