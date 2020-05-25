Вирусолог усомнился в возможности «победы» над COVID-19

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в эфире НСН высказал мнение, что говорить о «победе» над новым коронавирусом ещё рано, если вообще можно.

«То, как идёт эта эпидемия, больших надежд на скорую победу не внушает. Вирус, конечно, заразительный, размножается хорошо, легко распространяется. По официальным данным, уже более 5 миллионов человек им заражены. Такое впечатление, что слово «победить» к нему мало применимо. В значительной мере погасить распространение этого вируса можно будет только тогда, когда у нас будут хорошие, эффективные вакцины. А это ещё не скоро», - отметил специалист.

Между тем российские учёные делают успехи в разработке вакцины. Как рассказал в эфире «Первого канала» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург, у тестировавших вакцину на себе сотрудников центра выявлено наличие вирусонейтрализующих антител. Это даёт надежду на то, что массовая вакцинация в России стартует уже в начале осени, добавил он. Весь процесс вакцинации и её масштабирование на всё население страны, по его оценке, займёт 7-9 месяцев.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что распространение коронавируса в России прекратится при выработке иммунитета у 95% населения. С ним поспорил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В эфире НСН он заявил, что нет необходимости добиваться такого охвата населения: «Популяционный порог при низкой контагиозности этой инфекции «работает» на гораздо меньших цифрах». Массового производства вакцины он ожидает только в следующем году.

