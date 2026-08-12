«Лео. Держись»: Роналду поддержал потерявшего отца Месси

Португальский футболист Криштиану Роналду поддержал аргентинского коллегу Лионеля Месси, отец которого Хорхе Месси умер на 69-м году жизни после продолжительной тяжёлой болезни.

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Месси-старшего похоронили 9 августа, а 12 августа восьмикратный обладатель «Золотого мяча» опубликовал в соцсетях прощальное письмо. В нём Лионель Месси написал, что чувствует опустошение и сомневается в том, что ему стоит продолжать играть.

Позже Роналду оставил под текстом свой комментарий.

«Крепко обнимаю тебя и твоих близких в эти трудные времена, Лео. Держись», - написал португалец.

Ранее Месси в интервью изданию DSports заявил, что он и Роналду всегда относились друг к другу «с большим уважением и восхищением», но при этом не являются друзьями, так как «не проводят время вместе», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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