Скоростной заезд на катере в Дагестане закончился гибелью женщины

В Кизилюртовском районе Дагестана туристка погибла во время прогулки на скоростном катере. Об этом 12 августа сообщили в региональном управлении МЧС, передает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в светлое время суток на реке в районе села Зубутли-Миатли. По информации источника, на борту судна находилась группа туристов, все пассажиры были обеспечены спасательными жилетами. Катер двигался на большой скорости и выполнял резкие маневры, однако во время одного из виражей лодка перевернулась.