Скоростной заезд на катере в Дагестане закончился гибелью женщины

В Кизилюртовском районе Дагестана туристка погибла во время прогулки на скоростном катере. Об этом 12 августа сообщили в региональном управлении МЧС, передает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в светлое время суток на реке в районе села Зубутли-Миатли. По информации источника, на борту судна находилась группа туристов, все пассажиры были обеспечены спасательными жилетами. Катер двигался на большой скорости и выполнял резкие маневры, однако во время одного из виражей лодка перевернулась.

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В результате аварии 60-летняя жительница Удмуртии оказалась прямо под корпусом судна. Несмотря на наличие жилетов у всех находившихся на борту, женщина стала единственной, кто попал под катер. Тело погибшей извлекли из воды очевидцы еще до прибытия спасательных служб.

У прогулочного катера имелись все необходимые лицензии и разрешения на эксплуатацию. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, а Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности водного транспорта.

В интервью НСН президент Российского союза спасателей Алексей Дударев ране заявил, что пьяные водители водного транспорта не чувствуют, что их не накажут по всей строгости закона, поэтому спокойно гоняют по водоемам в пьяном виде.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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