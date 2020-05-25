Лео Бокерия назвал сроки победы над COVID-19 в России

Эпидемия коронавирусной инфекции завершится к концу предстоящего лета. Как пишет РИА Новости, такой прогноз дал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева доктор медицинских наук Лео Бокерия, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — подчеркнул специалист.

Между тем, по данным на 24 мая, в России подтвердились 8 599 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом общее число инфицированных в нашей стране достигло 344 481, отмечает RT. Согласно официальной статистике, это минимальный суточный показатель прирост как минимум за 20 дней, то есть фактически с начала мая, отмечает Газета.ру. В оперштабе подчеркнули, что почти 44% новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что больше половины российских регионов (44 из 85) в ближайшее время готовы приступить к первому этапу снятия ограничений, ранее введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

МФЦ, каршеринг и торговля: Власти Москвы рассказали, что откроется дальше

К слову, ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов сообщил, что следующим этапом снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, в Москве станет открытие непродовольственной торговли, а затем ― сферы бытовых услуг, об этом пишет РИА Новости.

По его словам, непродовольственная торговля очень важна для экономики, поскольку в ней занято большое число людей. Также Ефимов подчеркнул, что при ограничении торговли промышленность начинает испытывать нехватку оборотных средств, поскольку ей невыгодно работать «на склад». А следующая на очереди – сфера услуг, в которой традиционно традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, пишут Известия.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ЭпидемияРоссияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры