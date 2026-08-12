Показать цепочку: Какие операции с криптовалютой признают подозрительными

Банки уже готовятся к новым правилам торговли виртуальными деньгами, заявил НСН Евгений Каминский.

Усиленный контроль банков грозит только крупному бизнесу и компаниям, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью (ВЭД). Им придется отчитываться за все переводы, иначе банки их заблокируют. Об этом рассказал НСН эксперт в области криптовалют Евгений Каминский.

После принятия закона «О цифровой валюте и цифровых правах», регламентирующего работу крипторынка в России, некоторые крупные банки начали чаще запрашивать у клиентов-юрлиц разъяснения об экономическом смысле проводимых ими операций с криптовалютой или стейблкоинами (например, с USDT), а также о контрагентах, с которыми они работают в этой сфере. Об усилении проверок сообщает РБК. Каминский объяснил, кого они коснутся.

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«Пока проверки нельзя назвать массовыми, но публично доступной статистики нет. Известно о нескольких крупных банках, которые начали задавать такие вопросы компаниям, работающим с внешней торговлей. То есть сейчас это в первую очередь касается бизнеса и ВЭД. По физлицам резкого перехода к таким же проверкам пока нет, но контроль будет усиливаться. Банки с 1 июля 2027 года будут обязаны отказывать в переводах, если заподозрят, что деньги идут нелегальному криптообменнику, которого нет в реестре Центробанка. Они просто заранее готовятся к этой норме. Для рынка это означает одно: серые схемы покупки USDT будут становиться все сложнее. Бизнесу придется показывать понятную цепочку: зачем купили криптовалюту, где, кому заплатили и откуда появились деньги. А после запуска реестра большая часть легальных операций постепенно уйдет к официальным криптообменникам и другим посредникам под контролем Центробанка», — отметил он.

Ранее Каминский в эфире НСН посоветовал россиянам не вкладывать деньги в криптовалюту.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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