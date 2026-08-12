Усиленный контроль банков грозит только крупному бизнесу и компаниям, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью (ВЭД). Им придется отчитываться за все переводы, иначе банки их заблокируют. Об этом рассказал НСН эксперт в области криптовалют Евгений Каминский.

После принятия закона «О цифровой валюте и цифровых правах», регламентирующего работу крипторынка в России, некоторые крупные банки начали чаще запрашивать у клиентов-юрлиц разъяснения об экономическом смысле проводимых ими операций с криптовалютой или стейблкоинами (например, с USDT), а также о контрагентах, с которыми они работают в этой сфере. Об усилении проверок сообщает РБК. Каминский объяснил, кого они коснутся.