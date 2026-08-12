Польша пригрозила перестать платить за Starlink для ВСУ из-за решения Маска

Глава польского МИД Радослав Сикорский пригрозил владельцу SpaceX Илону Маску прекращением оплаты терминалов Starlink для Украины, если Польшу не вернут в европейский регион связи. Об этом сообщает ТАСС.

«Эй, Илон Маск, крутой парень, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, либо мы можем передумать платить $50 млн в год за твои услуги», — написал Сикорский в социальной сети X.