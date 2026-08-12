Польша пригрозила перестать платить за Starlink для ВСУ из-за решения Маска
Глава польского МИД Радослав Сикорский пригрозил владельцу SpaceX Илону Маску прекращением оплаты терминалов Starlink для Украины, если Польшу не вернут в европейский регион связи. Об этом сообщает ТАСС.
«Эй, Илон Маск, крутой парень, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, либо мы можем передумать платить $50 млн в год за твои услуги», — написал Сикорский в социальной сети X.
На днях SpaceX исключила Польшу из европейского региона связи для пользователей терминалов Starlink, который включает более 30 стран, среди которых Германия, Чехия, Словакия, Литва, Франция, Испания, Италия, Румыния и Норвегия. В технической документации компании указано, что учетные записи, зарегистрированные в Польше, рассматриваются как предназначенные для использования только в Польше. Компания не раскрыла мотивы своего решения.
Польша с 2022 года оплачивает абонентскую плату за услуги связи для 24 500 терминалов Starlink, которые были переданы Киеву. Ежегодные расходы Варшавы на эти цели оцениваются в $50 млн.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее предложила Илону Маску отключить Украине Starlink, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Российские керлингисты оспорят отстранение от международных соревнований
- В РФ раскрыли смысл заявления Путина о зеркальном ответе на захват судов
- Пусть решат родители и школа: Учитель раскритиковал идею отмены шестидневки
- Польша пригрозила перестать платить за Starlink для ВСУ из-за решения Маска
- Показать цепочку: Какие операции с криптовалютой признают подозрительными
- Скоростной заезд на катере в Дагестане закончился гибелью женщины
- «Лео. Держись»: Роналду поддержал потерявшего отца Месси
- В России назвали топливный кризис в ЕС возможностью больше заработать
- Кобахидзе назвал разжигание русофобии атакой на суверенитет Грузии
- Психотерапевт объяснил, как помочь учителям бороться с выгоранием