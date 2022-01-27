«Назревшая необходимость»: В Госдуме ждут признание «Спутника V» ВОЗ в 2022 году

«Взаимное признание вакцин – это давно назревшая необходимость для мировой экономики и международных связей. Это нужно не только чисто политически и экономически, но и вызывает дополнительное доверие к отечественной вакцине граждан, многие из который, к сожалению, пока ориентируются на признание западных независимых структур, включая ВОЗ», - отметил он.

По его словам, причины того, что организация до сих пор не признала российскую вакцину, пока не совсем понятны.

«Пока непризнание российской вакцины по политическим причина, ни подтвердить, ни опровергнуть нельзя. По официальной информации ВОЗ, были проблемы с подачей соответствующих документов, которые российская сторона не подала вовремя. В России этого и не отрицают. Может быть, политический элемент есть, но объективная часть тоже присутствует, в том числе недоработки со стороны того, кто подавал документы на регистрацию», - добавил депутат.

При этом политик считает, что не признание российской вакцины не будет использоваться Западом в качестве рычага давления на Кремль.