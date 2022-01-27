«Назревшая необходимость»: В Госдуме ждут признание «Спутника V» ВОЗ в 2022 году

Депутат Алексей Куринный считает, что ВОЗ до сих пор не признала российскую вакцину как по объективным, так и по политическим причинам. 


Запад не будет использовать непризнание «Спутника V» в качестве рычага давления на Россию. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что российская вакцина «Спутник V» может быть признана ВОЗ в этом году. Куринный поддержал это заявление.

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«Взаимное признание вакцин – это давно назревшая необходимость для мировой экономики и международных связей. Это нужно не только чисто политически и экономически, но и вызывает дополнительное доверие к отечественной вакцине граждан, многие из который, к сожалению, пока ориентируются на признание западных независимых структур, включая ВОЗ», - отметил он.

По его словам, причины того, что организация до сих пор не признала российскую вакцину, пока не совсем понятны.

«Пока непризнание российской вакцины по политическим причина, ни подтвердить, ни опровергнуть нельзя. По официальной информации ВОЗ, были проблемы с подачей соответствующих документов, которые российская сторона не подала вовремя. В России этого и не отрицают. Может быть, политический элемент есть, но объективная часть тоже присутствует, в том числе недоработки со стороны того, кто подавал документы на регистрацию», - добавил депутат.

При этом политик считает, что не признание российской вакцины не будет использоваться Западом в качестве рычага давления на Кремль.

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«Сомневаюсь, что непризнание «Спутника V» включат в пакет санкций из-за Украины, потому что это гуманитарное направление. Оно вне санкций, политики, войн и реализуется независимо. Во всяком случае так позиционируют в ВОЗ. Поэтому это никак не может быть использовано в качестве дубинки или наказания соответствующей страны», - заключил Куринный.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не ориентироваться на списки лекарств, которые якобы оказались эффективны против коронавируса.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаГосдумаРоссияВОЗСпутник V
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