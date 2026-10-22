Семь человек погибли в ДТП с грузовиком под Тобольском
22 октября 202602:36
Денис Постольский
В Тюменской области минивэн столкнулся с грузовиком, сообщают «Известия».
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек. Авария произошла на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. После столкновения начался пожар. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее шестеро детей пострадали в ДТП в Уфе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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