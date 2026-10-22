Семь человек погибли в ДТП с грузовиком под Тобольском

В Тюменской области минивэн столкнулся с грузовиком, сообщают «Известия».

В Петербурге произошло ДТП с 13 автомобилями

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек. Авария произошла на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. После столкновения начался пожар. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее шестеро детей пострадали в ДТП в Уфе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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