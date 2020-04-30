Вирусолог предрек России вторую волну коронавируса осенью

28 апреля президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями, тем самым продлив режим выходных дней до 11 мая. Считать, что угроза снизилась, было бы беспечно, подчеркнул тогда глава государства: «Чем строже мы все, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это всё пройдёт». Вместе с тем, президент поручил правительству разработать план поэтапной отмены ограничений после 11 мая.

Российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в эфире НСН отметил, что точного алгоритма для выхода из режима самоизоляции нет, но второй волны COVID-19 при снятии ограничений, вероятно, не будет.

«Разрабатывается система мероприятий, чтобы как можно меньше изменить основной принцип карантина — социальная изоляция людей, чтобы они не передавали друг другу вирус. Кто может остаться в самоизоляции, тот останется, кто может работать удалённо — тот так и продолжит, а кто-то должен будет выходить на работу. Конечно, это всё не сверхнадёжно, но я не думаю, что в ближайшее время будет вторая волна. Скорее всего, она будет осенью. Обычно для такого рода заболеваний более благоприятны осень, зима, в какой-то мере весна. А лето менее благоприятно. Поэтому, я думаю, есть основания надеяться, что летом у нас будет существенное ослабление. Но быть уверенным на 100% здесь никто не может», - сказал специалист.

Ранее в Сбербанке на основе модели GLEAM спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России на первую декаду мая. В Роспотребнадзоре считают, что максимальные показатели заболеваемости будут зафиксированы в середине мая, после чего показатель пойдёт на спад.

