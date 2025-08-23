СМИ: В Театре им. Пушкина в Москве проходит церемония прощания с режиссером Бутусовым

В столице в Московском драматическом театре им. Пушкина началась церемония прощания с российским режиссером Юрием Бутусовым, погибшим в Болгарии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, в фойе здания разместили портрет режиссера и траурные венки от коллективов Театра им. Ленсовета, РАМТа, Театра им. Вахтангова, МХТ им. Чехова и Студии театрального искусства (СТИ).

Известно, что Бутусова кремировали в Болгарии. 14 августа в Софии состоялась церемония прощания с ним. После траурного мероприятия в Москве его прах перевезут в Санкт-Петербург.

10 августа стало известно о гибели Юрия Бутусова. Он утонул во время купания в море в Болгарии, где отдыхал с семьей. Ему было 63 года.

Бутусов был худруком Театра им. Ленсовета в Санкт-Петербурге и позже Театра им. Вахтангова в Москве. Среди его наиболее ярких спектаклей — «Чайка», «Макбет. Кино.», «Король Лир» и «Отелло». Кроме того, он являлся преподавателем в ГИТИСе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
