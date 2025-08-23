СМИ: В Театре им. Пушкина в Москве проходит церемония прощания с режиссером Бутусовым

В столице в Московском драматическом театре им. Пушкина началась церемония прощания с российским режиссером Юрием Бутусовым, погибшим в Болгарии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, в фойе здания разместили портрет режиссера и траурные венки от коллективов Театра им. Ленсовета, РАМТа, Театра им. Вахтангова, МХТ им. Чехова и Студии театрального искусства (СТИ).

Известно, что Бутусова кремировали в Болгарии. 14 августа в Софии состоялась церемония прощания с ним. После траурного мероприятия в Москве его прах перевезут в Санкт-Петербург.