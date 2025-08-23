ФСБ задержала нового фигуранта дела об убийстве генерала Москалика
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала соучастника убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, которое произошло в Подмосковье весной 2025 года. Об этом сообщили в ФСБ.
По данным источника, новый фигурант дела был задержан в Саратовской области. Им оказался гражданин России 1976 года рождения. Отмечается, что он полностью признал свою вину.
В ФСБ уточнили, что мужчина имел отношение к доставке в Московский регион по заданию спецслужб Украины самодельного взрывного устройства. Также сообщалось, что задержанный передавал в Киев информацию о военнослужащих Воздушно-космических сил, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, объектах критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.
Известно, что в июле 2023 года задержанный через мессенджер общался с представителем украинских спецслужб и согласился сотрудничать за денежное вознаграждение. На допросе мужчина признался, что осуществлял наблюдение за генералом, доставлял бомбу и следил за сотрудниками предприятий ВПК, на которых планировалось покушение.
Было возбуждено уголовное дело по статьям о пособничестве в совершении теракта и незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных организованной группой. Кроме того, злоумышленнику могут вменить госизмену.
Убийство заместителя начальника главного оперативного управления ГШ ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика произошло 25 апреля 2025 года в Балашихе. Он погиб в результате подрыва автомобиля, внутри которого находилось СВУ с поражающими элементами. Подозреваемого в совершении преступления мужчину с украинским ВНЖ задержали на следующий день.
Ему предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств). Он полностью признал вину и рассказал, что за совершение преступления ему пообещали заплатить $18 тысяч.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о завершении предварительного следствия по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.
