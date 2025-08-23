Умер журналист Кирилл Вышинский

С 2006 по 2014 годы Кирилл Вышинский работал корреспондентом «Вести» на Украине, а после являлся главным редактором «РИА Новости — Украина» до 2018-го. В том же году его задержали в Киеве по обвинению в госизмене. В сентябре 2019 года журналиста освободили и передали в Россию в рамках обмена заключенными.

В холдинге «России сегодня» Вышинский являлся автором множества аналитических и публицистических материалов на сайте РИА Новости, а также был главредом Радио «Sputnik». В качестве члена СПЧ он активно боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».