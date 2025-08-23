Умер журналист Кирилл Вышинский
Ушел из жизни член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», журналист Кирилл Вышинский. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что он скончался после продолжительной болезни. Журналисту было 58 лет.
С 2006 по 2014 годы Кирилл Вышинский работал корреспондентом «Вести» на Украине, а после являлся главным редактором «РИА Новости — Украина» до 2018-го. В том же году его задержали в Киеве по обвинению в госизмене. В сентябре 2019 года журналиста освободили и передали в Россию в рамках обмена заключенными.
В холдинге «России сегодня» Вышинский являлся автором множества аналитических и публицистических материалов на сайте РИА Новости, а также был главредом Радио «Sputnik». В качестве члена СПЧ он активно боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер журналист Кирилл Вышинский
- РЖД: В Ростовской области из-за падения БПЛА ВСУ задержали 38 поездов
- СМИ: В Театре им. Пушкина в Москве проходит церемония прощания с режиссером Бутусовым
- ФСБ задержала нового фигуранта дела об убийстве генерала Москалика
- В РФ с 1 сентября введут новые учебники по истории для 5—7-х классов
- Путин рассказал, о чем мечтает
- Страны НАТО поставили Украине оружия на $50 млрд
- Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в ЛНР
- Победитель «Интервидения» получит 30 млн рублей
- В Совбезе ООН 26 августа пройдет срочное заседание по «Северным потокам»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru