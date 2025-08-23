Умер журналист Кирилл Вышинский

Ушел из жизни член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», журналист Кирилл Вышинский. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что он скончался после продолжительной болезни. Журналисту было 58 лет.

С 2006 по 2014 годы Кирилл Вышинский работал корреспондентом «Вести» на Украине, а после являлся главным редактором «РИА Новости — Украина» до 2018-го. В том же году его задержали в Киеве по обвинению в госизмене. В сентябре 2019 года журналиста освободили и передали в Россию в рамках обмена заключенными.

В холдинге «России сегодня» Вышинский являлся автором множества аналитических и публицистических материалов на сайте РИА Новости, а также был главредом Радио «Sputnik». В качестве члена СПЧ он активно боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
