Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в России увеличилось за сутки с 1036 до 1264, число выздоровевших - с 45 до 49 человек.
Актуальные данные сообщил ТАСС со ссылкой на информацию федерального оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса 28 марта, в субботу.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН указал сроки, когда наступит всплеск заболеваемости новым коронавирусом COVID-19.
«Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше. В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», - отметил специалист.
Эксперт считает, что ограничительные меры, которые введены в стране, помогут приостановить темпы распространения коронавируса.
«Я думаю, они могут повлиять положительно. Разобщение людей происходит. С психологической точки зрения, вещь, конечно, неприятная. С точки зрения распространения заболевания, разобщение поможет приостановить распространение инфекции. Полностью остановить ее, конечно, не удастся, но притормозить, возможно, удастся», - считает Альштейн.
Вирусолог также поддержал рекомендации коллег, которые советуют одиночные прогулки на свежем воздухе для поддержания хорошего самочувствия.
Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН дал рекомендации по времяпрепровождению на «выходной неделе». Он отметил, что людям следует заблаговременно продумать и составить план на нерабочую неделю, чтобы занять себя с пользой.
«Думаю, люди с пониманием воспримут [все ограничительные меры]… Но на привязи держать, если человек не на карантине, это фикция. Если они и прогуляются по парку, то ничего страшного не будет, даже будет полезно», - сказал Онищенко.
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