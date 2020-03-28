Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в России увеличилось за сутки с 1036 до 1264, число выздоровевших - с 45 до 49 человек.

Актуальные данные сообщил ТАСС со ссылкой на информацию федерального оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса 28 марта, в субботу.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН указал сроки, когда наступит всплеск заболеваемости новым коронавирусом COVID-19.

«Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше. В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», - отметил специалист.

Эксперт считает, что ограничительные меры, которые введены в стране, помогут приостановить темпы распространения коронавируса.

«Я думаю, они могут повлиять положительно. Разобщение людей происходит. С психологической точки зрения, вещь, конечно, неприятная. С точки зрения распространения заболевания, разобщение поможет приостановить распространение инфекции. Полностью остановить ее, конечно, не удастся, но притормозить, возможно, удастся», - считает Альштейн.