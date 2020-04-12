Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
В начале июня в России стоит ожидать снижения темпов распространения эпидемии коронавируса. Об этом заявил главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им Н. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев, согласившись с аналогичным мнением коллеги, академика РАН Виктора Малеева.
Зуев дал интервью National News, отметив, что спад пандемии нового типа коронавируса COVID-19 надо о;идать не раньше июня. Ученый отметил при этом, что прогноз оптимистичный, пишет Газета. ru
«Посмотрите, что творится, насколько сегодня выросло число зараженных. С каждым днем их число все растет и растет», — пояснил свои предположения Зуев.
Он также считает, что из-за увеличения числа инфицированных говорить о прохождении пика заболевания в России в апреле не приходится.
«Если бы у нас не было такого роста заболеваемости, тогда можно было бы говорить о прохождении пика в середине апреля», — заявил вирусолог.
Ранее Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН поспорил с прогнозом об окончании пандемии коронавируса в России.
«Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока. Давайте не будем назначать конкретную дату, а будем работать.
Еще раз повторю, что проблема гиперболизирована. Заболевших на Земле 1,5 млн. В то время, как самая захудалая эпидемия гриппа охватывает 390-400 млн человек каждый год. При этом умирают от 200 до 700 тысяч человек. Но упрощать не надо - для каждого из нас коронавирус серьезен. Каждый из нас ответственен перед своими близкими и своим здоровьем», - отметил собеседник НСН.
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