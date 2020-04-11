Академик РАН рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса в России

Инфекционист напомнил, что победить коронавирус поможет вакцина.

«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — цитируют академика «Известия».

Ранее звезды российского рока рассказали в эфире НСН, как проводят время в самоизоляции. Так, солист группы «Би-2» Шура поделился секретом для родителей, как накормить детей.

«Я решил детям рассказать такую историю, что когда-то их папа готовил королевский омлет. Что когда-то я работал в Австралии в ресторане и в один день заходит королева Англии и она попробовала мой омлет и сказала: "Шура поехали со мной в Англию и будь моим личным поваром". После этой истории дети начали употреблять мой омлет чуть ли не каждый день. А рецепт такой: пара яиц, сметана, соль», - поделился музыкант.



