Академик РАН рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса в России
Российский инфекционист, академик РАН Виктор Малеев, который являтся также советником директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, назвал сроки окончания эпидемии коронавируса COVID-19 в России. О прогнозе эксперта сообщает «Парламентская газета».
Академик считает начало июня наиболее оптимистичным сроком окончания эпидемии нового коронавируса в России.
По словам Малеева, время окончания эпидемии также зависит от того, «как граждане будут соблюдать самоизоляцию и другие рекомендации правительства по предотвращению распространения вируса», пишет RT.
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Инфекционист напомнил, что победить коронавирус поможет вакцина.
«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — цитируют академика «Известия».
Ранее звезды российского рока рассказали в эфире НСН, как проводят время в самоизоляции. Так, солист группы «Би-2» Шура поделился секретом для родителей, как накормить детей.
«Я решил детям рассказать такую историю, что когда-то их папа готовил королевский омлет. Что когда-то я работал в Австралии в ресторане и в один день заходит королева Англии и она попробовала мой омлет и сказала: "Шура поехали со мной в Англию и будь моим личным поваром". После этой истории дети начали употреблять мой омлет чуть ли не каждый день. А рецепт такой: пара яиц, сметана, соль», - поделился музыкант.
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