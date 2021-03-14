Вирусолог спрогнозировал новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Рост заболеваемости коронавирусом в России может произойти осенью. Такой прогноз сделал профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Кривая в нашей стране снижается. Так и будет, по-видимому, в течение лета, возможен подъем к осени. Потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание», — подчеркнул вирусолог.
Аграновский считает, что предотвратить всплеск заболеваемости COVID-19 поможет вакцинация.
«Этот фактор зависит от нашей сознательности. Дефицита вакцины сейчас нет», — цитирует профессора РИА Новости.
Аграновский напомнил, что естественный иммунитет у переболевших коронавирусом снижается через полгода, и напомнил о необходимости сделать прививку.
Как сообщалось, более 7 млн человек уже вакцинировались российским препаратом от коронавируса «Спутник V». К середине марта к вакцинации подключат второй препарат «ЭпиВакКорона», к концу месяца - третью российскую вакцину «КовиВак».
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