Вирусолог спрогнозировал новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

«Кривая в нашей стране снижается. Так и будет, по-видимому, в течение лета, возможен подъем к осени. Потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание», — подчеркнул вирусолог.

Аграновский считает, что предотвратить всплеск заболеваемости COVID-19 поможет вакцинация.

«Этот фактор зависит от нашей сознательности. Дефицита вакцины сейчас нет», — цитирует профессора РИА Новости.

Аграновский напомнил, что естественный иммунитет у переболевших коронавирусом снижается через полгода, и напомнил о необходимости сделать прививку.

Как сообщалось, более 7 млн человек уже вакцинировались российским препаратом от коронавируса «Спутник V». К середине марта к вакцинации подключат второй препарат «ЭпиВакКорона», к концу месяца - третью российскую вакцину «КовиВак».

