Вакцину от COVID-19 в России получили почти 7 млн человек

Более 7 млн человек вакцинировались российским препаратом от коронавируса «Спутник V», передает «Интерфакс» со ссылкой на директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

К середине марта к вакцинации подключат второй препарат «ЭпиВакКорона», к концу месяца - третью российскую вакцину «КовиВак».

Немецкий депутат оценил шансы российской вакцины «Спутника V» на одобрение в ЕС

В России свыше 20% путешественников готовы вакцинироваться от коронавируса, чтобы иметь возможность отправиться за рубеж. Таковы результаты опроса 2000 авиапассажиров, который организовал сервис поездок и путешествий Туту.ру.

Напомним, массовую вакцинацию взрослых россиян в регионах страны начали с 18 января.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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