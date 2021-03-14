Вакцину от COVID-19 в России получили почти 7 млн человек
Более 7 млн человек вакцинировались российским препаратом от коронавируса «Спутник V», передает «Интерфакс» со ссылкой на директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
К середине марта к вакцинации подключат второй препарат «ЭпиВакКорона», к концу месяца - третью российскую вакцину «КовиВак».
В России свыше 20% путешественников готовы вакцинироваться от коронавируса, чтобы иметь возможность отправиться за рубеж. Таковы результаты опроса 2000 авиапассажиров, который организовал сервис поездок и путешествий Туту.ру.
Напомним, массовую вакцинацию взрослых россиян в регионах страны начали с 18 января.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru