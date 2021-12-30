Вирусолог спрогнозировал новую волну коронавируса в России

Увеличение числа заболевших новым штаммом «омикрон» неизбежно приведет к новой волне коронавируса и в России, заявил доктор медицинских наук, профессор Центра им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с «Радио 1».

По его словам, новая волна уже накрыла Европу и доберется до России, но предсказать ее точные сроки сейчас сложно.

Также он отметил, что новый виток заболевания может быть довольно сильным, если проанализировать значения по европейским странам – там цифры бьют рекорды.

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«Я думаю, большой беды «омикрон» нам не принесёт, но заболеваний будет много», - добавил вирусолог.

В России выявили 103 случая заражения «омикроном». Об этом ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все очаги возникновения нового штамма коронавируса локализованы.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ПандемияОмикрон-штаммКоронавирус
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