Вирусолог спрогнозировал новую волну коронавируса в России

Увеличение числа заболевших новым штаммом «омикрон» неизбежно приведет к новой волне коронавируса и в России, заявил доктор медицинских наук, профессор Центра им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с «Радио 1».

По его словам, новая волна уже накрыла Европу и доберется до России, но предсказать ее точные сроки сейчас сложно.

Также он отметил, что новый виток заболевания может быть довольно сильным, если проанализировать значения по европейским странам – там цифры бьют рекорды.