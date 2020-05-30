Вирусолог скептически отнесся к «новой» версии появления COVID-19
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН призвал не искать «виноватых» в появлении COVID-19.
Китайские учёные заявили, что рынок морепродуктов в китайской провинции Ухань не является источником распространения COVID-19. Так считают эксперты Национального центра по профилактике и контролю заболеваний, пишет издание Global Times.
Директор Центра Гао Фу утверждает, что новый коронавирус возник задолго до эпизода в Ухани. А местный рынок оказался лишь очагом передачи заболевания.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН усомнился в важности новых выводов китайских ученых о возникновении коронавируса.
«Никакого принципиального значения для нашей эпидемии это не имеет (версия о том, что рынок в Ухани не является очагом возникновения нового коронавируса – прим. НСН). Просто начинаются всякие споры кто виноват, что, где… Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это (возникновение COVID-19 – прим. НСН) произошло естественным путем», - высказал мнение российский вирусолог.
Анатолий Альштейн скептически оценил результаты исследований, проведенных экспертами Национального центра по профилактике и контролю заболеваний Китая, которые вывили отсутствие коронавируса у животных с рынка морепродуктов в Ухани.
«Такие исследования дают штучные результаты. Был один положительный результат. От него могло все и пойти. А сейчас там отрицательный результаты – ну, и что! Нет, эти выводы не имеют строгих результатов, и пересматривать здесь что-либо не имеет смысла и большого значения», - подчеркнул вирусолог.
Ранее бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин, выступая в пресс-центре НСН, назвал эпидемию в Китае следствием «биологической диверсии».
«По моему мнению, всё-таки это очень напоминает биологическую диверсию. Кто её осуществил, мы не знаем, потому что никто паспорт не оставил на месте преступления. Но заказчики просматриваются. Скорее всего, это так называемое мировое правительство, или хозяева мировых денег. Это 200 семейств, которые владеют совокупным капиталом в 40 триллионов долларов», - предположил Никулин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
397 тыс.+8 952 / сут.
Умерли
4 555+181 / сут.
Выздоровели
167 тыс.+8 212 / сут.
- Пушков парировал заявления Кравчука об изоляции России
- В России могут начать штрафовать за отказ от прививок
- Губерниев отметил необходимость соблюдения социальной дистанции во время прогулок
- В России за сутки выявлено 8952 случая COVID-19
- Вирусолог скептически отнесся к «новой» версии появления COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru