Вирусолог скептически отнесся к «новой» версии появления COVID-19

«Никакого принципиального значения для нашей эпидемии это не имеет (версия о том, что рынок в Ухани не является очагом возникновения нового коронавируса – прим. НСН). Просто начинаются всякие споры кто виноват, что, где… Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это (возникновение COVID-19 – прим. НСН) произошло естественным путем», - высказал мнение российский вирусолог.

Анатолий Альштейн скептически оценил результаты исследований, проведенных экспертами Национального центра по профилактике и контролю заболеваний Китая, которые вывили отсутствие коронавируса у животных с рынка морепродуктов в Ухани.

«Такие исследования дают штучные результаты. Был один положительный результат. От него могло все и пойти. А сейчас там отрицательный результаты – ну, и что! Нет, эти выводы не имеют строгих результатов, и пересматривать здесь что-либо не имеет смысла и большого значения», - подчеркнул вирусолог.

Ранее бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин, выступая в пресс-центре НСН, назвал эпидемию в Китае следствием «биологической диверсии».

«По моему мнению, всё-таки это очень напоминает биологическую диверсию. Кто её осуществил, мы не знаем, потому что никто паспорт не оставил на месте преступления. Но заказчики просматриваются. Скорее всего, это так называемое мировое правительство, или хозяева мировых денег. Это 200 семейств, которые владеют совокупным капиталом в 40 триллионов долларов», - предположил Никулин.

