COVID-19: ясно, что ничего не ясно

Коронавирус COVID-19, вспышка которого в Китае привела к пандемии, почти через полгода после появления преподносит новые сюрпризы. До сего дня было принято считать, что инкубационный период коронавирусной инфекции не превышает 14-ти дней. Из этого строились и прогнозы, и тактика и стратегия борьбы с инфекцией. Но сегодня выяснилось, что инкубационный период может и превышать две недели. По словам главного внештатного инфекциониста Минздрава Елены Малинниковой, которые приводит РИА «Новости», более продолжительные сроки инкубационного периода могут быть при передаче коронавируса от животных. Напротив, ученые Калифорнийского университета пришли к выводу, что различия в течении болезни у разных пациентов связаны с разницей в общем состоянии здоровья и состоянии иммунной системы, поэтому «мягкой версии» коронавируса, скорее всего, не существует.

Сколько-нибудь близкого к единому мнения хотя бы российского научного сообщества ожидать не приходится, если вдуматься в слова главы Российской академии наук. Александр Сергеев назвал невозможной борьбу с коронавирусом из-за реформы, проведенной в 2013 году. Вот какие его слова приводит «Интерфакс»:

«Мы особенно в это время ощущаем, что у РАН нет прямого организационного ресурса, чтобы заниматься этими работами, и, действительно, мы не можем, грубо говоря, поставить под ружье какие-то академические институты, которые бы сконцентрировались и начали бы работать по этой тематике», - признал глава Российской академии наук.

Статистика заболеваемости коронавирусом в России неумолимо идет в гору: инфицированных, по последним официальным данным, почти 28 тысяч, более 2300 пациентов вылечились, 232 скончались. Впервые о заболевших коронавирусом в своих рядах сообщило Минобороны: положительный результат дали тесты у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного командного училища. На этом фоне появился новый прогноз о пике заболеваемости коронавирусом: он наступит в июне-июле, - уверен доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев. Однако с учетом того, что медики не уверены даже в сроках инкубационного периода COVID-19, справедливость этого прогноза, как и других, отличных по срокам, оценить затруднительно.

Ситуацией в России неожиданно обеспокоилась Всемирная организация здравоохранения: она предостерегла от нарушения ограничительных мер во время празднования православной Пасхи. ВОЗ, «проспавшая» COVID-19, может и дальше спать спокойно: пока в России не то, что 19 апреля – Парада Победы 9 мая не будет! Президент Путин поручил перенести Парад Победы на более поздний срок на фоне рисков из-за пандемии коронавируса.

