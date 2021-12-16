Голикова: В 2020 году в России не было смертей от прививки против коронавируса
В 2020 году не было зафиксировано случае смерти от прививки от коронавирусной инфекции. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме, передает «РИА Новости».
По ее словам, данных по 2021 году на данный момент еще нет, но в прошлом году не было зафиксировано смертельных случаев после вакцинации.
Ранее Голикова отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 57,7% - число вакцинированных первым компонентом вакцины составляет 76,4 миллиона человек, полностью вакцинированных 70,4 миллиона человек.
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