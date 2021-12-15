«Стратегия разноса!» «Омикрон» не планирует убивать своего хозяина

По его мнению, новый штамм перешел на «стратегию разноса» и намерен заселить всю планету в поисках «хозяина».

«Я считаю, что «омикрон» - это шаг вируса в его эволюции, чтобы найти нового хозяина в природе. Он осуществляет массивный засев всей планеты, быстро распространяется, всех вытесняет, при этом никого не убивая. Вирус перешел на стратегию разноса и засева в расчете на то, что найдется хозяин, с которым он «договорится», как, например, Эбола с летучими мышами, они друг друга убивать не будут», - разъяснил иммунолог.

При этом он подтвердил, что это «легкий» штамм, несмотря на то, что в Великобритании уже зафиксировали первый случай смерти из-за «омикрона».

«Он легкий, да. То, что умер один человек, мы же не знаем, чем он болел до этого, какими сопутствующими заболеваниями. Может, ему оставалось жить неделю», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Петр Чумаков в эфире «Радио России» высказал мнение, что «суперослабленный» штамм «омикрон» сделали специально те же люди, кто начал пандемию.