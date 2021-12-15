«Стратегия разноса!» «Омикрон» не планирует убивать своего хозяина
Новый штамм рожден эволюцией, он засевает Землю, чтобы «договориться», сказал НСН Владислав Жемчугов, сравнив происходящее с Эболой и летучими мышами.
Штамм коронавируса «омикрон» не является рукотворным, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
Ранее вирусолог Константин Чумаков предположил, что «омикрон» могли искусственно создать англичане, решив прекратить пандемию коронавируса.
«Я с ним (с Чумаковым – прим. НСН) не согласен. Зачем это англичанам? Как «омикрон» может прекратить эпидемию? Наоборот, это массивное распространение. Нужны доказательства, например, найденные следы генно-инженерных манипуляций на вирусе, свидетельствующие, что он сделан искусственно. Но это работа следователей, а никаких вирусологических доказательств нет, это его гипотеза», - сказал Жемчугов.
По его мнению, новый штамм перешел на «стратегию разноса» и намерен заселить всю планету в поисках «хозяина».
«Я считаю, что «омикрон» - это шаг вируса в его эволюции, чтобы найти нового хозяина в природе. Он осуществляет массивный засев всей планеты, быстро распространяется, всех вытесняет, при этом никого не убивая. Вирус перешел на стратегию разноса и засева в расчете на то, что найдется хозяин, с которым он «договорится», как, например, Эбола с летучими мышами, они друг друга убивать не будут», - разъяснил иммунолог.
При этом он подтвердил, что это «легкий» штамм, несмотря на то, что в Великобритании уже зафиксировали первый случай смерти из-за «омикрона».
«Он легкий, да. То, что умер один человек, мы же не знаем, чем он болел до этого, какими сопутствующими заболеваниями. Может, ему оставалось жить неделю», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Петр Чумаков в эфире «Радио России» высказал мнение, что «суперослабленный» штамм «омикрон» сделали специально те же люди, кто начал пандемию.
«Совершенно очевидно, что это одних рук дело. Опять же это теория заговора. Но я считаю, что это так. Прекратить пандемию решил тот же, кто ее и запустил. Они сделали такой суперослабленный штамм. Я, как человек, который много занимался биоселекцией вирусов с другими целями – для того, чтобы как раз ослабить их свойство, я понимаю, что эта задача довольно простая. И сейчас просто настал такой момент, когда по каким-то политическим соображениям решили быстренько завернуть пандемию», - утверждает Чумаков.
Со своей стороны, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее говорил «Радиоточке НСН», что пандемия COVID-19 может закончиться в ближайшее время, поскольку новый штамм «омикрон» похож на природную вакцину.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 363 / сут.
Умерли
293 тыс.+1 142 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+35 633 / сут.
- Эпидемиолог: Гражданская ответсвенность может заменить коронавирусные ограничения
- Совфед не принял поправки Госдумы к закону «Об образовании»
- В Госдуме готовят закон о санкциях за нарушение прав граждан России
- Google будет увольнять невакцинировавшихся сотрудников
- В Германии не исключили передачу осужденного за убийсвто Хангошвили в Россию
- Руй Витория покинул пост главного тренера московского «Спартака»
- Голикова рассказала о росте цен на автомобили для здравоохранения
- СК потребовал арестовать владельца шахты «Листвяжная»
- Коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении Хахалевой
- Голикова: в паспортах регионов отразят здоровье и образ жизни населения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru