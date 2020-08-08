Гинцбург рассказал, как облегчить состояние больного COVID-19
Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал способы, которые помогут облегчить состояние зараженного коронавирусной инфекцией. Об этом рассказывает РИА Новости
«Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего», — считает Гинцбург.
Ученый отметил, что необходимые антитела содержатся в плазме или медицинских препаратах концентрированном виде. Это моноклональные антитела к определенным поверхностным структурам COVID-19, пишет Газета.ru.
Ранее CМИ сообщали о якобы способности фермента ACE2 в высокой концентрации облегчить состояние больного коронавирусом. Отмечалось, что фермент содержится в фисташках и арахисе, а также в какое и вине.
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