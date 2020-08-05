Академик РАН: Второй волны коронавируса не будет!
Профессор Сергей Колесников рассказал во время пресс-конференции НСН о выработке коллективного иммунитета у россиян.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Цена таблетки: почему в России дорожают лекарства?»
Президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ», академик РАН, профессор Сергей Колесников объяснил, почему он исключает бурный всплеск заболевания коронавирусом.
«Никакой второй волны не будет. Во-первых, растет иммунная прослойка за счет антител. Но там важна другая прослойка за счет Т-клеточного иммунитета. Это сродни врожденному. По разным подсчетам, уже около 20%-40% уже его имеют. Они не подвержены заражению, а если и заражаются, то переносят его в самой легкой форме. Как только наша иммунная прослойка вместе с переболевшими достигнет условно говоря 60%, на мой взгляд, ситуация к этому уже близка, то это будут просто сезонные вспышки коронавируса. Но за исключением одного обстоятельства коронавируса, которое меня очень беспокоит и пугает. Если этот коронавирус не станет таким как гепатит или СПИД, когда он будет жить в организме человека. Но пока таких предпосылок нет», - добавил он.
Ранее президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции в ходе пресс-конференции НСН рассказал о вымывании дешевых препаратов с рынка. «Наши правители, кажется, работают не как государственные управленцы, а как лоббисты определенных компаний», - заявил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru