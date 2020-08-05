Академик РАН: Второй волны коронавируса не будет!

«Никакой второй волны не будет. Во-первых, растет иммунная прослойка за счет антител. Но там важна другая прослойка за счет Т-клеточного иммунитета. Это сродни врожденному. По разным подсчетам, уже около 20%-40% уже его имеют. Они не подвержены заражению, а если и заражаются, то переносят его в самой легкой форме. Как только наша иммунная прослойка вместе с переболевшими достигнет условно говоря 60%, на мой взгляд, ситуация к этому уже близка, то это будут просто сезонные вспышки коронавируса. Но за исключением одного обстоятельства коронавируса, которое меня очень беспокоит и пугает. Если этот коронавирус не станет таким как гепатит или СПИД, когда он будет жить в организме человека. Но пока таких предпосылок нет», - добавил он.

Ранее президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции в ходе пресс-конференции НСН рассказал о вымывании дешевых препаратов с рынка. «Наши правители, кажется, работают не как государственные управленцы, а как лоббисты определенных компаний», - заявил он.

