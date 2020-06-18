Вирусолог рассказал, грозит ли россиянам новая «ускоренная» мутация COVID-19

Американские ученые открыли новую мутацию коронавируса. По словам специалистов, она заражает человека в восемь раз быстрее. Кроме того, она с трудом обнаруживается иммунной системой организма. В беседе с KP.Ru, заместитель директора по инновационной работе НИИ Пастера, вирусолог Александр Семенов рассказал о том, стоит ли россиянам бояться новой мутации коронавируса, и как скоро она может проникнуть в Россию.

Эксперт заявил, что она, разумеется, рано или поздно дойдет до нашей страны.

«Не исключено даже, что уже дошла - а если и не та самая, которую обнаружили исследователи из США, то какая-нибудь другая с такими же свойствами. Вот только бояться этого не стоит», - отметил вирусолог.

При этом, по словам Семенова, вирус перестанет мутировать, когда у человечества разовьется популяционный иммунитет. Специалист также отметил, что коронавирус, грубо говоря, представляет собой паразита, живущего в организме человека. У него нет цели убить своего носителя - иначе он попросту не сможет существовать.

«Идеал и высшая цель любого вируса - заразить всех своих хозяев, но при этом превратиться в обычную хроническую инфекцию или инфекцию типа сезонной простуды. Поэтому, по мере того, как коронавирус будет становиться все более и более заразным, его летальность, напротив, будет ослабевать», - заметил Семенов.