Названы симптомы коронавируса COVID-19 у детей

Врачи сообщили, что у 76% заболевших детей наблюдалась лихорадка, в то время как у заразившихся COVID-19 взрослых этот симптом возникал менее чем в половине случаев (44%). У 62% находившихся под наблюдением детей с коронавирусом возник сильный кашель, 12% страдали от диареи и рвоты.

В среду, 17 июня, в Москве впервые умер ребёнок от болезни, вызванной новым коронавирусом. Как отмечалось, двухлетняя девочка скончалась от последствий Кавасаки-подобного синдрома.

