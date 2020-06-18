Названы симптомы коронавируса COVID-19 у детей

Основными симптомами коронавируса у детей могут быть лихорадка, кашель и рвота. Об этом сообщило издание PloS Medicine со ссылкой на результаты исследования, проводившегося в четырёх больница Западного Китая.

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Врачи сообщили, что у 76% заболевших детей наблюдалась лихорадка, в то время как у заразившихся COVID-19 взрослых этот симптом возникал менее чем в половине случаев (44%). У 62% находившихся под наблюдением детей с коронавирусом возник сильный кашель, 12% страдали от диареи и рвоты.

В среду, 17 июня, в Москве впервые умер ребёнок от болезни, вызванной новым коронавирусом. Как отмечалось, двухлетняя девочка скончалась от последствий Кавасаки-подобного синдрома.

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ФОТО: Janko Ferlic from Pexels
ТЕГИ:ДетиКоронавирус
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