Вирусолог раскрыла последствия гриппа, по опасности сравнимые с коронавирусом
Последствия гриппа могут быть столь же опасны, как и от перенесенного COVID-19. Наибольшую тревогу они должны вызывать у тех, кто переболел коронавирусом, считает завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.
«Грипп всегда у врачей-инфекционистов считался заболеванием, которое достаточно тяжело переносится. Грипп протекает тяжело у людей с различными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в сто раз тяжелее протекает у людей с хроническими заболеваниями легочной системы», — цитирует специалиста ТАСС.
Малинникова предупредила о возможности одновременного заражения гриппом и коронавирусом. При этом и COVID-19 оставляет более серьезные последствия, если больной ранее перенес грипп.
Поэтому, подчеркивает вирусолог, вакцинация от гриппа является столь же актуальной, как и от коронавируса.
Прививки от гриппа и от COVID-19 лучше не делать одновременно, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского Елена Бурцева.
«На прививку от гриппа крайне редко бывают реакции, а на вакцину от COVID-19 - очень часто. Это и температура, и слабость, поэтому я за то, чтобы разделять прививки. До недавнего времени была рекомендация Минздрава делать эти прививки с интервалом в месяц. Я думаю, что можно сократить перерыв до двух недель», - заявила Бурцева.
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