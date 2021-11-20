Вирусолог раскрыла последствия гриппа, по опасности сравнимые с коронавирусом

«Грипп всегда у врачей-инфекционистов считался заболеванием, которое достаточно тяжело переносится. Грипп протекает тяжело у людей с различными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в сто раз тяжелее протекает у людей с хроническими заболеваниями легочной системы», — цитирует специалиста ТАСС.

Малинникова предупредила о возможности одновременного заражения гриппом и коронавирусом. При этом и COVID-19 оставляет более серьезные последствия, если больной ранее перенес грипп.

Поэтому, подчеркивает вирусолог, вакцинация от гриппа является столь же актуальной, как и от коронавируса.

Прививки от гриппа и от COVID-19 лучше не делать одновременно, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского Елена Бурцева.



«На прививку от гриппа крайне редко бывают реакции, а на вакцину от COVID-19 - очень часто. Это и температура, и слабость, поэтому я за то, чтобы разделять прививки. До недавнего времени была рекомендация Минздрава делать эти прививки с интервалом в месяц. Я думаю, что можно сократить перерыв до двух недель», - заявила Бурцева.

