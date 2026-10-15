Сбивший пиар-директора «Москвички» водитель получил три года колонии
Водитель Арама Никогосян, сбивший пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую, получил три года колонии. Такой приговор вынес Пресненский суд Москвы.
Инцидент произошёл в августе. Как пишет RT, управлявший КамАЗом Никогосян сбил Чаковскую на пешеходном переходе на Ходынской улице. После он скрылся с места ДТП, но был задержан полицией.
Отмечается, что также суд на два с половиной года лишил Никогосяна права управления транспортными средствами, а также удовлетворил гражданский иск о взыскании 1,5 млн рублей.
Ранее в Домодедово женщина и 6-летний ребёнок погибли после того, как на их автомобиль опрокинулся самосвал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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