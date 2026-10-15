Сбивший пиар-директора «Москвички» водитель получил три года колонии

Инцидент произошёл в августе. Как пишет RT, управлявший КамАЗом Никогосян сбил Чаковскую на пешеходном переходе на Ходынской улице. После он скрылся с места ДТП, но был задержан полицией.

Отмечается, что также суд на два с половиной года лишил Никогосяна права управления транспортными средствами, а также удовлетворил гражданский иск о взыскании 1,5 млн рублей.

Ранее в Домодедово женщина и 6-летний ребёнок погибли после того, как на их автомобиль опрокинулся самосвал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

