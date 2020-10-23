Вирусолог призвал снова закрыть школы на карантин

Закрытие детских садов и школ на карантин — это полезная мера для снижения заболеваемости коронавирусной инфекции, даже несмотря на то, что дети не являются активными переносчиками COVID-19. Такой точки зрения придерживается вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, отмечает Ura.ru.

Однако специалист подчеркнул, что дети в любом случае заражаются коронавирусом и распространяют его. Более того, даже среди несовершеннолетних есть тяжелые формы инфекции, отметил Альштейн. По этой причине переход на дистанционное обучение дает эффект в борьбе с пандемией. Школьники — большая категория населения, поэтому чем больше людей не общаются, тем полезнее это для снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.