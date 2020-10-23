Вирусолог призвал снова закрыть школы на карантин

Закрытие детских садов и школ на карантин — это полезная мера для снижения заболеваемости коронавирусной инфекции, даже несмотря на то, что дети не являются активными переносчиками COVID-19. Такой точки зрения придерживается вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, отмечает Ura.ru.

Однако специалист подчеркнул, что дети в любом случае заражаются коронавирусом и распространяют его. Более того, даже среди несовершеннолетних есть тяжелые формы инфекции, отметил Альштейн. По этой причине переход на дистанционное обучение дает эффект в борьбе с пандемией. Школьники — большая категория населения, поэтому чем больше людей не общаются, тем полезнее это для снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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К слову, пик количества заболевших коронавирусом в России будет достигнут 16 декабря этого года. К такому выводу пришли в Центре мониторинга биологических рисков (ФГБУ «ЦСП» ФМБА). По расчетам специалистов ЦСП он составит около 24 тысяч человек и затем количество заражений начнет снижаться.

Согласно прогнозу, эпидемия коронавируса в России закончится в декабре 2021 года. К тому времени общее количество заболевших должно составить 5,9 миллиона человек, летальных случаев - 52 тысячи.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН скептически оценил расчеты хронологии пандемии в России.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:КоронавирусКарантинШкола
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