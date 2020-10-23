Голикова назвала болезни, которые вдвое повышают риск заражения COVID-19
При наличии диабета или артериальной гипертензии риск заражения коронавирусом повышается вдвое, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее цитирует РИА Новости.
Вице-премьер напомнила, что сейчас в России зарегистрировано почти 1,5 миллиона случаев COVID-19. Она добавила, что диабет не только повышает риски инфицирования, но и приводит к более тяжелому течению болезни.
Кроме того, к факторам риска относятся пожилой возраст, лишний вес, онкологические заболевания, артериальная гипертензия и болезни сердца.
Голикова также отметила, что 27% среди всех подтвержденных случаев COVID-19 приходится на людей, страдающих диабетом. Дополнительно она подчеркнула, что наличие этой болезни приводит к таким осложнениям, как бактериальные инфекции, повышение гликемии и развитие пневмонии.
По состоянию на 23 октября в России зафиксированы рекордные 17,3 тыс. новых случаев заболевания COVID-19.
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