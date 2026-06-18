Сценарист сериала «Счастливы вместе» получил срок за убийство участника «Дом-2»

Сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового признали виновным по делу об убийстве участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина. Об этом сообщает РИА Новости.

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Трагедия произошла в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире Берестового. Во время распития спиртных напитков между сценаристом и Лукиным возникла ссора, переросшая в драку.

Измайловский суд Москвы назначил Берестовому наказание в виде шести лет семи месяцев лишения свободы. Также с него взыскали двух млн рублей.

Ранее Берестовой в последнем слове обратился с извинениями к матери погибшего и выразил сожаление в связи с произошедшей трагедией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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