Вирусолог предрек России минимум два года пандемии COVID-19

Пик количества заболевших коронавирусом в России будет достигнут 16 декабря этого года. К такому выводу пришли в Центре мониторинга биологических рисков (ФГБУ «ЦСП» ФМБА). По расчетам специалистов ЦСП он составит около 24 тысяч человек и затем количество заражений начнет снижаться.

Согласно прогнозу, эпидемия коронавируса в России закончится в декабре 2021 года. К тому времени общее количество заболевших должно составить 5,9 миллиона человек, летальных случаев - 52 тысячи.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН скептически оценил расчеты хронологии пандемии в России.

«Я не верю, что можно предсказать день, когда будет пик эпидемии или когда она закончится. Но я не располагаю точными данными, чтобы говорить о цифрах. Мне лично казалось, что наивысшую ежедневную цифру мы получим к концу ноября. А потом пойдем по плато. Я надеюсь, что мы не превысим 20 тысяч заражений в день. Но утверждать этого не могу», - сказал Альштейн.