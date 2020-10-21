Вирусолог предрек России минимум два года пандемии COVID-19
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи в эфире НСН скептически оценил прогноз о завершении эпидемии коронавируса в России в следующем году.
Пик количества заболевших коронавирусом в России будет достигнут 16 декабря этого года. К такому выводу пришли в Центре мониторинга биологических рисков (ФГБУ «ЦСП» ФМБА). По расчетам специалистов ЦСП он составит около 24 тысяч человек и затем количество заражений начнет снижаться.
Согласно прогнозу, эпидемия коронавируса в России закончится в декабре 2021 года. К тому времени общее количество заболевших должно составить 5,9 миллиона человек, летальных случаев - 52 тысячи.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН скептически оценил расчеты хронологии пандемии в России.
«Я не верю, что можно предсказать день, когда будет пик эпидемии или когда она закончится. Но я не располагаю точными данными, чтобы говорить о цифрах. Мне лично казалось, что наивысшую ежедневную цифру мы получим к концу ноября. А потом пойдем по плато. Я надеюсь, что мы не превысим 20 тысяч заражений в день. Но утверждать этого не могу», - сказал Альштейн.
Он описал признаки прекращения эпидемии коронавируса в России. «Случаю выявления COVID-19 по стране будут исчисляться сотнями, по Москве – десятками случаев. И летальность будет на уровне 0,1% от числа заболевших и ниже. Но боюсь, что такого не следует ожидать не только в декабре 2021 года, но и в декабре 2022-го», - заметил ученый.
Между тем он сдержанно воспринимает призывы ввести в стране жесткий карантин.
«Вопрос с введением жесткого карантина непростой. Я, как представитель медицины, за введение жесткого карантина. Но я понимаю, что это может разрушить экономику и вызвать сильное недовольство населения. И жизнь наша может пойти кувырком. Поэтому в этом отношении я доверяю властям. Думать, что в случае жесткого карантина эпидемия сразу исчезнет, не стоит. Этого не будет», - заключил собеседник НСН.
Напомним, что 20 октября был зафиксирован рекордный на сегодняшний день показатель заражений коронавирусом в России - 16 319 человек.
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