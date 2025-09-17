Летят на пиво: Вирусолог призвал россиян не бояться комаров
Комары могут представлять опасность, но не для жителей России, заявил НСН Анатолий Альтштейн.
Комары могут отреагировать на запахи и переносить опасные болезни, но в России они не опасны, рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с НСН.
Специалисты из голландского Университета Радбауда устроили эксперимент на ежегодном фестивале Lowlands в Нидерландах на 455 посетителях. Они просили добровольцев положить руку в контейнер, полный комаров (насекомые не могли их укусить благодаря защитной сетке, но чувствовали запах). Оказалось, что чаще всего хотели укусить тех, кто пил пиво. Вирусолог подтвердил, что комары реагируют на запахи.
«На комаров влияет запах тела, это их привлекает, но тут нет каких-то строгих закономерностей. Это больше касается тех стран, где они разносят различные болезни, а для России это не очень актуально. Как правило, комары рода Aedes способны переносить опасные заболевания, различные лихорадки. Они есть у нас в южных регионах, но переносить им просто нечего. Такие вирусы как энцефалиты, тяжелые заболевания, просто не распространены у нас. К тому же, наша противоэпидемиологическая служба Роспотребнадзор действует на опережение и следит, если что-то заносится в Россию. Я не склонен пугать людей. Страх дает большую патологию, чем адекватное отношение», — отметил он.
Ранее Альтштейн объяснил НСН, почему в России не будет карантина из-за ОРВИ и гриппа.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru