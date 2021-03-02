Вирус не пройдет! Вирусолог призвал не бояться южноафриканского штамма

«Эти мутации обычно точечные. Меняется одна аминокислота в белке. Так что этот южноафриканский штамм будет биться вакцинами, которые сейчас есть. Но может появиться штамм, хотя это очень маловероятно, который уйдет от вакцин. Для этого белок должен коренным образом перестроиться. Некоторые штаммы действительно хуже нейтрализуются антителами, которые появляются в ответ на вакцины. Но это не значит, что они совсем не нейтрализуются. Вакцины все равно эффективны», - отметил Аграновский.

При этом он отдельно выделил вакцину от центра имени Чумакова.

«Она представляет собой инактивированный вирус. Поэтому там будут образовываться антитела не только к белку шипа, но и к белку нуклеопротеида. Там достаточно сложно устроенный вирион – на него будет образовываться еще более широкий спектр антител. От такой вакцины, даже не знаю, какой штамм может уйти. Для цельновирионной вакцины вероятность почти что ноль», - пояснил вирусолог.

Он подчеркнул, что вакцинироваться нужно любой вакциной. «Все они могут спасти жизни, даже если появится новый штамм. Чем больше мы вакцинируемся, тем меньше заболевших, тем меньше вероятность появления новых штаммов», - заключил собеседник НСН.

Ранее Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, что «британский» штамм коронавируса уже в России.

