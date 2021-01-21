Южноафриканский штамм COVID-19 оказался устойчивым к антителам

Обнаруженный в ЮАР штамм коронавируса устойчив к антителам, что грозит снижением эффективности существующих вакцин от инфекции. Результаты соответствующего исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Группа южноафриканских учёных выяснила, что на штамм 501Y.V2 не действуют антитела, введённые от переболевших людей при помощи плазмы крови.

«Ведутся исследования, насколько разработанные вакцины смогут справиться с такой мутацией, возможно ли повторное заражение», — говорится в публикации.

Кроме того, новый тип коронавируса оказался на 50% заразнее других вариантов инфекции. По мнению учёных, результаты исследования доказывают необходимость разработки новых вакцин, которые будут эффективны в борьбе с новыми мутациями COVID-19.

Новая разновидность коронавируса была обнаружена в ЮАР в октябре. В декабре власти страны объявили о второй волне пандемии COVID-19, вызванной обнаруженным штаммом. Отмечалось, что новый тип инфекции поражает в основном молодых людей.

По данным департамента здравоохранения ЮАР, с начала пандемии COVID-19 в республике выявили 1 369 426 случаев заражения, 38 854 человека скончались.

