В Великобритании умер первый человек, заразившийся штаммом «омикрон»

В Великобритании умер первый человек, который заразился новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусВеликобритания
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