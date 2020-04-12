Вирусолог рассказал о жизни после самоизоляции

Предположительная дата окончания режима самоизоляции, намеченная на 30 апреля, имеет обоснование. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» (ВГТРК).

Голикова отметила, что к 30 апреля пройдет два цикла по 14 дней, и можно будет оценить последствия разобщения людей в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, пишет Газета.ru

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН пояснил, почему при расчете даты снятия ограничений из-за конронавируса российское правительство учитывало несколько 14-дневных периодов.

«14 дней – это расширенный срок инкубационного периода коронавируса COVIV-19. Средний период – около 5-6 дней. Будем смотреть через два этих срока, помогают наши меры ограничительные или не помогают», - пояснил профессор.