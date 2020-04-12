Вирусолог рассказал о жизни после самоизоляции
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН объяснил, как рассчитан срок окончания режима самоограничения в России.
Предположительная дата окончания режима самоизоляции, намеченная на 30 апреля, имеет обоснование. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» (ВГТРК).
Голикова отметила, что к 30 апреля пройдет два цикла по 14 дней, и можно будет оценить последствия разобщения людей в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, пишет Газета.ru
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН пояснил, почему при расчете даты снятия ограничений из-за конронавируса российское правительство учитывало несколько 14-дневных периодов.
«14 дней – это расширенный срок инкубационного периода коронавируса COVIV-19. Средний период – около 5-6 дней. Будем смотреть через два этих срока, помогают наши меры ограничительные или не помогают», - пояснил профессор.
Анатолий Альштейн также заявил, что прекращение противоэпидемических мероприятий – это, прежде всего, политическое решение.
«Это решение (о снятии ограничительных мер – прим. НСН) принимают не ученые. Его принимают политики. Все, что делается, основано на трех моментах: положении дел в медико-биологической, экономической и политической ситуации. Если пойдет хорошо, противоэпидемические мероприятия 30 апреля могут и отменить, плохо – продлят. Снятие эпидемии может не быть резким и полным. Какие-то «хвосты» останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий. Не будет резкого перехода к нормальной жизни», - заявил эксперт.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН поспорил с прогнозом об окончании пандемии коронавируса в России.
«Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока. Давайте не будем назначать конкретную дату, а будем работать», - отметил собеседник НСН.
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