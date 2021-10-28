Вирусолог предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в ближайшие недели
Заболеваемость и смертность от коронавируса в России будут увеличиваться еще как минимум три недели. Об этом рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ТАСС.
«Все идет так, как и положено идти в популяции, у которой нет иммунитета, в которую пришел вирус с измененными свойствами. Пока не будет ответа со стороны населения, мы будем иметь то, что мы имеем. Поэтому это не последние цифры, которые мы увидим. Как минимум три недели еще будет рост», — считает эксперт.
По словам медика, COVID-19 передается легче, и заражению подвержены все возрастные группы. Тимаков подчеркнул, что население не отвечает на вводимые властями ограничения: «люди скупили билеты в санатории и за границу» и «привезут вирус, который смутирует в тех странах». Как отметил вирусолог, после путешествий в нерабочие дни 30 октября-7 ноября можно ожидать дополнительного роста заболеваемости.
Между тем за последние сутки в России выявили 40 096 заражений COVID-19 и 1 159 смертей от вируса. Это максимальные показатели с начала пандемии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru