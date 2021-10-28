Новые антирекорды: за сутки в России зарегистрировали 40 096 заражений COVID-19 и 1 159 смертей
В России за минувшие сутки подтвердили максимальные с начала пандемии 40 096 случаев заражения коронавирусом и 1 159 смертей. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне было зарегистрировано 36 582 новых случая заболевания и 1 123 смерти, напоминает «Свободная пресса».
По данным медиков, общее число случаев коронавируса в стране достигло 8 392 697, летальных исходов — 235 057.
При этом за последние сутки от COVID-19 вылечились 29 318 человек, отмечает RT. С начала пандемии в России выписали 7 272 053 пациента.
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Горячие новости
Заразились
8,4 млн+40 096 / сут.
Умерли
235 тыс.+1 159 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+29 318 / сут.
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