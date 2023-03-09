«Дикий штамм»: Вирусолог предупредил о грядущем росте заболеваемости корью в России
Нежелание населения делать прививки против кори неизбежно приведет к новым заболеваниям, рассказал НСН врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с НСН призвал россиян вакцинироваться против кори, потому что в стране сегодня циркулирует «дикий штамм» кори.
Ранее Роспотребнадзор поручил регионам провести «подчищающую иммунизацию» против кори до конца года, в том числе среди трудовых мигрантов, а также привить от дифтерии не менее 95% населения.
«Корь, к сожалению, сейчас очень сильно актуальна. Ее актуализация произошла около восьми лет назад. Это связано со снижением иммунной прослойки населения, потому что очень многие отказываются от вакцинации. Второе – все забыли, что после 25 лет должна быть сделана ревакцинация для поддержания иммунитета. Раньше контролировали это в Советском союзе, потом контроль уменьшился, и, соответственно, привиты остались только те, кто работает в социальных службах, педагоги, работники пищевых предприятий, медработники. Остальные группы населения корью были не охвачены», - сказал Тимаков.
Собеседник считает важным, учитывая нынешнюю эпидемиологическую обстановку в стране, вакцинировать себя и своих детей - непривитые от кори люди любых возрастов тяжело переносят эту болезнь.
«Сейчас циркулирует дикий штамм кори, вызывая серьезное течение заболевания, поэтому вакцинация должна обязательно проводиться. Корью болеют и взрослые, и дети. Взрослые болеют крайне тяжело. Непривитые дети тоже тяжело переносят болезнь, привитые, к счастью, в легкой форме или не заражаются вообще. Но очень большая часть населения не хочет делать прививки, поэтому, соответственно, у нас с вами будет дальше расти число детей, которые болеют корью», - добавил он.
Ранее педиатр-иммунолог Андрей Продеус в пресс-центре НСН перечислил противопоказания к прививке от кори.
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