В США предложил пригласить Москву в НАТО для завершения конфликта вокруг Украины
Экс-конгрессмен США Мэтт Гетц предложил способ достижения мира на Украине, сообщает Clash Report.
Он считает, что России необходимо предоставить членства в Североатлантическом альянсе. «Конечно, за это Трамп должен получить от Путина все, что он хочет», – заявил бывший парламентарий.
Он отметил, что президент США может использовать такой шаг как рычаг давления на российского коллегу. Гетц подчеркнул, что его инициатива не выглядит безумной, та как идея о возможном членстве РФ в НАТО обсуждается в политических кругах много лет.
Бывший президент России Борис Ельцин считал, что РФ в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к блоку. Об этом политик заявлял на встрече с экс-президентом США Биллом Клинтоном 14 января 1994 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
