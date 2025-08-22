В США предложил пригласить Москву в НАТО для завершения конфликта вокруг Украины

Он считает, что России необходимо предоставить членства в Североатлантическом альянсе. «Конечно, за это Трамп должен получить от Путина все, что он хочет», – заявил бывший парламентарий.

Он отметил, что президент США может использовать такой шаг как рычаг давления на российского коллегу. Гетц подчеркнул, что его инициатива не выглядит безумной, та как идея о возможном членстве РФ в НАТО обсуждается в политических кругах много лет.

Бывший президент России Борис Ельцин считал, что РФ в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к блоку. Об этом политик заявлял на встрече с экс-президентом США Биллом Клинтоном 14 января 1994 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

