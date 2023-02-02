Иммунолог перечислил противопоказания к прививке от кори

У прививок от кори больше противопоказаний, чем у других вакцин, которые не содержат живых компонентов, отметил в эфире НСН педиатр-иммунолог Андрей Продеус. 

Противопоказаниями к вакцине от кори являются острые заболевания или обострения хронических заболеваний, рассказал врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

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«Люди с нарушением иммунитета, находящиеся на иммуносупрессивной терапии, люди, имеющие снижение нейтрофилов – им противопоказаны живые вакцины. Поэтому у прививок от кори больше противопоказаний, чем у других вакцин, которые не содержат живых компонентов. В этом случае мы должны понимать, что относительные противопоказания – это либо острые заболевания, либо обострение хронических заболеваний. А дальше – это вопрос того лечения или диагноза, который есть у человека», - сказал Продеус.

Ранее Андрей Продеус в пресс-центре НСН отмечал, что первая прививка от кори делается в 12 месяцев, а к 28-29 годам человек уже теряет иммунитет к болезни.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВакцина
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