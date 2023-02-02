Иммунолог перечислил противопоказания к прививке от кори

«Люди с нарушением иммунитета, находящиеся на иммуносупрессивной терапии, люди, имеющие снижение нейтрофилов – им противопоказаны живые вакцины. Поэтому у прививок от кори больше противопоказаний, чем у других вакцин, которые не содержат живых компонентов. В этом случае мы должны понимать, что относительные противопоказания – это либо острые заболевания, либо обострение хронических заболеваний. А дальше – это вопрос того лечения или диагноза, который есть у человека», - сказал Продеус.

Ранее Андрей Продеус в пресс-центре НСН отмечал, что первая прививка от кори делается в 12 месяцев, а к 28-29 годам человек уже теряет иммунитет к болезни.

